مقتل 4 على الأقل من قوات الأمن في هجوم لطالبان بأفغانستان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت مصادر أفغانية، السبت، مقتل 4 على الأقل من قوات الأمن جراء هجوم لحركة طالبان في ولاية كابيسا شمال شرقي أفغانستان، وفقا للعين.



ويعد هذا الهجوم هو الثاني خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث قتل 25 جنديا أفغانيا، الجمعة، في هجوم على نقطة تفتيش بولاية زابل شرقي البلاد.

ويأتي هذا الهجوم بعد أكثر من 10 أيام من إعلان مسؤول أمريكي أن قوات الجيش بدأت في الانسحاب من قاعدتين بأفغانستان، وذلك في إطار اتفاق السلام الذي أبرمته الولايات المتحدة مع حركة طالبان.

وأوضح المسؤول الأمريكي، رافضا الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس وقتها، أن هاتين القاعدتين تقعان في لشكر قاه عاصمة ولاية هلمند (جنوب)، وولاية هرات (غرب).

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وينصّ الاتفاق، الذي وقع الشهر الماضي، على خفض عدد الجنود من 13 ألفا إلى 8600 خلال 135 يوما، وستقوم الولايات المتحدة وحلفاؤها بسحب جميع القوات خلال 14 شهرا.

ويطمح الأفغان إلى أن ينهي الاتفاق الذي استغرق التفاوض حوله أكثر من عام، 4 عقود من النزاعات المسلّحة ويفتح باب الحوار بين حكومة كابول وحركة طالبان، بهدف وضع حد للمعاناة في البلد الفقير.

وفي الوقت نفسه، أعلنت الرئاسة الأفغانية الأسبوع الماضي أنها ستفرج تدريجياً عن 5 آلاف سجين من حركة طالبان شريطة انخفاض وتيرة العنف "بشكل ملحوظ".

وكتب صديق صديقي، المتحدث باسم الرئيس أشرف غني، في تغريدة على تويتر، أن الحكومة "ستفرج عن 1500 من طالبان كبادرة حسن نية"، فيما سيتم الإفراج عن الـ3500 الباقين بعد بدء المفاوضات بين كابول وطالبان.

ووافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع على مشروع قرار أمريكي يكرس الاتفاق بين الولايات المتحدة وحركة طالبان الأفغانية.

وتعد الموافقة خطوة نادرة لمجلس الأمن، إذ إن الاتفاق تم بين دولة أجنبية وحركة مسلحة.