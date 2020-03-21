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تعرف على آخر مستجدات كورونا لحظة بلحظة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 مارس 2020

تعرف على آخر مستجدات كورونا لحظة بلحظة

متابعات_الخليج 365

بدوي صافرات الإنذار في الأردن صباح اليوم السبت، تواصلت جهود دول العالم لاحتواء جائحة .

 

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وبين الآمال التي تبعثها أنباء التعافي من المرض والتي كان آخرها إعلان الكويت السبت شفاء 8 حالات جديدة، ومآسي سقوط ضحايا جدد آخرهم في الفلبين، وفقا "العين الإخبارية" .

 

‎‎ودخل الأردن حظر تجوال كاملا، للسيطرة على فيروس كورونا المستجد، وذلك اعتبارا من الساعة السابعة صباح اليوم السبت بالتوقيت المحلي، وحتى إشعار آخر، كما يتم غلق جميع المحلات حتى صباح الثلاثاء المقبل.

 

06:13 - الكويت تعلن تعافي 5 حالات من المصابين بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 27 حالة

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