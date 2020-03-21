شكرا لقرائتكم فسحة أمل.. شفاء 27 من كورونا في الكويت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن وزير الصحة الكويتي باسل الصباح، السبت، شفاء 5 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 27 حالة.

وقال الصباح في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية إن "التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء الحالات الخمس من الفيروس"، مضيفا أنه سيتم نقل هذه الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين، تمهيدا لخروجهم خلال اليومين المقبلين.

يأتي هذا في وقت تتواصل الدعوات في البلاد سواء من قبل وزارة الصحة أو من عدد من الوزراء بتجنب التجمعات، والبقاء في المنزل. فقد أطلق عدد من الوزراء ليل الجمعة حملة مناشدة للمواطنين والمقيمين ملازمة البيوت والحد من التنقلات.

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159 إصابة

يذكر أن وزارة الصحة أعلنت الجمعة تسجيل 11 إصابة جديدة بكورونا، ما رفع عدد الإصابات إلى 159، كما كررت دعواتها إلى عدم الاختلاط أو المصافحة، وتجنب التجمعات.

ويوم الخميس أعلنت الكويت تمديد تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات حتى الرابع من أغسطس، لتصبح البلد الخليجي الأول بين جيرانه الذي يفرض إجازة طويلة بهذا الشكل في مسعى لاحتواء الفيروس.

وكان مجلس الوزراء الكويتي وافق الاثنين الماضي على مشروع قانون لزيادة ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية 500 مليون دينار (1.6 مليار دولار) للسنة المالية 2020\2021 من أجل مكافحة الفيروس.

وأوردت وكالة الأنباء الرسمية أنه تقرر أيضا إنشاء صندوق مؤقت لتلقي المساهمات النقدية من المؤسسات والشركات والأفراد لدعم جهود الحكومة في مواجهة انتشار الفيروس.