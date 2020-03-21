وفاة حالتين بفيروس «كورونا» في الإمارات

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية وفاة حالتين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وذكرت الوزارة، في بيان اليوم السبت، أوردته وكالة الأنباء الإماراتية، أن أحد المتوفيين عربي قادم من أوروبا ويبلغ من العمر 78 عاما، وتبين أن سبب الوفاة نوبة قلبية تزامنت مع إصابته بالفيروس، والآخر آسيوي مقيم ويبلغ من العمر 58 عاما وكان يعاني من عدة أمراض مزمنة مثل مرض القلب والفشل الكلوي.
وأكدت الوزارة أن الدراسات المتوفرة عن هذا المرض تشير إلى أن نسبة الوفيات قد تصل إلى 3.6% وتزداد لدى كبار السن ومن يعانون أمراضا مزمنة، مشددة على كبار السن ضرورة التواصل مع الجهات الطبية في حال ظهور أي أعراض للفيروس.
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