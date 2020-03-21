تايوان تسجل 18 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت ​تايوان​ 18 حالة إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​، كلها لأشخاص وصلوا من الخارج ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 153.

وأعلنت ​الحكومة​ التايوانية عن منع دخول العديد من الأجانب في إطار إجراءات ​الوقاية​ من فيروس كورونا، باستثناء حاملي تصاريح الإقامة والدبلوماسيين و​العمال​ المهاجرين، في الوقت الذي تواجه فيه البلاد زيادة في ​حالات​ الإصابة بين الوافدين.

ونالت تايوان إشادة من خبراء ​الصحة​ لجهودها في السيطرة بشكل فعال على انتشار الفيروس، لكنها الآن تبلغ عن زيادات يومية في حالات الإصابة من العائدين إلى ​الجزيرة​ من دول أخرى، خاصة ​أوروبا​.