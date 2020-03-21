الجيش السوري: اتخاذ اجراءات وتدابير احترازية لمنع انتشار كورونا

أعلنت ​قيادة الجيش​ السوري، أنها اتخذت عددا من الإجراءات والتدابير الاحترازية لمنع انتشار ​فيروس كورونا​ المستجد. وأوضحت ان "أهم تلك الإجراءات الحد من التجمعات والحشود، والعمل ما أمكن على تخفيف الازدحام"، وذلك لحماية المقاتلين في أماكن إقامتهم في القطعات والتشكيلات.كما تضمنت الإجراءات، التشديد على ضرورة استخدام القفازات والكمامات، وإيقاف النشاطات الرياضية العسكرية أو تلك التي تتطلب تجمعا لا سيما في أماكن مغلقة". وأضافت قيادة الجيش أنها اتخذت أيضا تدابير لرفع الجاهزية في المشافي العسكرية "بهدف استيعاب الحالات الشديدة وضمان العناية اللازمة وقت الضرورة".

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