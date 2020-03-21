تسجيل 153 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في ماليزيا

أعلنت السلطات في ​ماليزيا​ عن تسجيل 153 حالة إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​، وبذلك يرتفع عدد الإصابات إلى 1183.

وكانت وزارة الصحة الماليزية حذرت قبل أيام من مغبة مخالفة تعليمات الإغلاق شبه الكامل في البلاد لمحاصرة تفشي الفيروس، تزامنا مع اتخاذها إجراءات مشددة بعد بلوغ عدد المصابين 790.

ودخلت ماليزيا المرحلة المتأخرة من الوباء حيث يصعب السيطرة على انتشاره، مما اضطرها إلى الإعلان عن إجراءات قالت إنها ضرورية على الرغم من الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها، وخطة تحفيز للاقتصاد تكلفها 20 مليار رينغيت أي نحو خمسة مليارات دولار.