الصحة الفلسطينية: تسجيل 4 إصابات بكورونا والإجمالي يرتفع إلى 35

أعلنت ​وزارة الصحة الفلسطينية​ عن تسجيل 4 إصابات جديدة ب​فيروس كورونا​ ليرتفع إجمالي الحالات المصابة إلى 35.

وكانت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، أعلنت يوم أمس عن شفاء 17 مريضا بفيروس كورونا من الذين كانوا في العزل بفندق "أنجل" في مدينة بيت جالا ب​الضفة الغربية​، إضافة إلى ظهور نتائج سلبية لـ19 مواطنا من المخالطين كانوا في الحجر.

من جهتها، أعلنت ​منظمة الصحة العالمية​، ارتفاع عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "​كوفيد 19​" في العالم إلى 234000، ووفاة 10 آلاف شخص تقريبا.