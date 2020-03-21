"التايمز": الفرنسيات منقسمات بشأن ما يجب ارتدائه للعمل بسبب كورونا

اشارت صحيفة "التايمز" في ​تقرير​ لآدم سيدج من ​باريس​ بعنوان "الفرنسيات اللاتي يعملن من المنزل منقسمات بشأن ما يجب ارتدائه" الى ان "الملابس أنيقة وعلى أحدث صيحة، والمكياج منمق، والشعر مصفف بعناية، هذه هي صورة النساء في باريس وغيرها من المدن الفرنسية، حتى الآن".

واضافت: "بعد اضطرار الكثيرين والكثيرات للعمل من منازلهم بسبب تفشي ​كورونا​، يتساءل الفرنسيون عن الملابس التي يجب ارتدائها للعمل"، لافتة الى أن "بعض النساء ترى أن العمل من المنزل يعطي ​المرأة​ الفرصة للتخلص من قيود الملابس الرسمية والحلل والسترات وفرصة لارتداء ملابس فضفاضة مريحة، بينما ترى نساء أخريات أن ارتداء ملابس أنيقة يعطي الكثيرات الشجاعة ويمنح النساء إحساسا بالتغلب على الفيروس عبر التزين وارتداء أفضل ما لديهن من ثياب".