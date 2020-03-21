روحاني: التوجيهات بالبقاء في المنازل ستطبق من أسبوعين إلى 3 فقط

أعلن الرئيس الإيراني ​حسن روحاني​ أن "التوجيهات بالبقاء في المنازل ستطبق من أسبوعين إلى 3 فقط".​​​​​

وكان نائب وزير الصحة علي رضا رئيسي أعلن أن عدد الوفيات جراء فيروس كورونا ارتفع إلى 1433 بعد وفاة 149 الجمعة، مشيرا الى أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد بلغ 19644 حالة بعد تسجيل 1237 إصابة جديدة.

وأعلن الخميس في إيران عزم المرشد علي خامنئي إصدار عفو عن 10 آلاف سجين إضافي، من بينهم سجناء سياسيون، بمناسبة العام الإيراني الجديد، لكن ذلك يأتي فيما يبدو لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.