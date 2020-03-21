رئيس بلدية كفرحي البترون دعا الى ضرورة الالتزام بمقررات مجلس الوزراء

أكد رئيس بلدية كفرحي في ​قضاء البترون​ جورج عقل "عدم التساهل بالالتزام بمقررات ​مجلس الوزراء​، مشددا على "أهمية الحجر المنزلي حماية للجميع".

وأصدر المجلس البلدي بيانا توجه فيه الى أهالي البلدة، جاء فيه: "إيمانا منا بالحفاظ على أهالينا في البلدة من الظروف الصحية الصعبة التي تمر بها من جراء ​فيروس كورونا​، وبناء على توجيهات ​وزارة الداخلية والبلديات​ و​وزارة الصحة العامة​، نود أن نحيطكم علما بضرورة الالتزام بالحجر المنزلي وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى، ووقف التجمعات في الأماكن العامة، حفاظا على سلامتكم وسلامة المحيطين بكم".

كما، دعا أصحاب محال المواد الغذائية الى الالتزام الكامل بتعقيم محالهم ووضع الكمامات، على أن تفتح أبوابها من الثامنة صباحا حتى الخامسة، و"إلا سوف يصار الى اتخاذ إجراءات قانونية في حقهم".

وأعلن المجلس تأجيل تعقيم كل البلدة الى ما بعد أيام من انحسار ​الأمطار​، مؤكدا أن ​البلدية​ في خدمة جميع الأهالي، "وعليه يوجب التبليغ الفوري في حال شعر أي من أبنائها، لا سمح الله، بأي عارض صحي مفاجىء وسيصار الى اتخاذ تدابير جديدة في هذا الموضوع".