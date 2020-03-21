جمالي: ليس مقبولا تحويل طرابلس الى مستشفى لاستقبال حالات كورونا من كل لبنان

رأت عضو كتلة "المستقبل" النائب ديما جمالي في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي أنه "ليس مقبولا تحويل طرابلس الى مستشفى لاستقبال حالات كورونا من كل لبنان، المطلوب ان يكون مركز الحجر المنوي تجهيزه فيها مخصصا للمصابين من ابناء المدينة وجوارها فقط".
واعتبرت ان "المشكلة انهم لا يتذكرون طرابلس الا عند وقوع المصائب او حينما يريدون رمي بلائهم عليها لكنها ستبقى دائما رمز الوطنية".
وكانت وزارة الصحة العامة قد أعلنت في بيان أنه "بدءا من 21 شباط وحتى 18 آذار 2020، بلغ مجموع الحالات المثبتة مخبريا إصابتها بفيروس كورونا هو 163 حالة بما فيها الحالات التي تم تشخيصها في مستشفى بيروت الحكومي الجامعي وتلك المبلغة من المستشفيات الجامعية الأخرى المعتمدة من قبل الوزارة، اي تم تسجيل 14 حالة جديدة عن الامس".
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