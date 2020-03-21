كتانة: لم ندخل الى مرحلة الإنتشار ولكن إذا لم يكن هناك إحتياط وتنبه سيكون الوضع مخيفا

أكد المدير العام للصليب الأحمر اللبناني ​جورج كتانة​ "أننا منتشرون على كافة الأراضي اللبنانية ومستعدون للإستجابة لأي طلب نقل سواء كان ​حادث سير​ أو ​كورونا​"، مشددا على أنه "يجب على المواطن أن يكون واعيا لحماية نفسه وغيره من خطر إنتقال عدوى كورونا".

ولفت كتانة في حديث تلفزيوني الى "أننا نتلقى إتصالات عديدة من كل المناطق وليس من منطقة واحدة فقط"، مشيرا الى أن "منع الإختلاط بين المواطنين يجب أن يتشدد أكثر لأنه هو مهم جدا".

وأوضح "أننا نقوم بالإستجابة لكل حالة يرجح إصابتها بكورونا وذلك بالتنسيق مع ​وزارة الصحة​ ومستشفى ​بيروت​ الحكومي"، جازما أن "​المستشفيات​ الجامعية والمستشفيات في كافة الأقضية يجب أن تكون جاهزة أيضا".

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ودعا كتانة المواطنين الى أن "يكونوا صادقين وصريحين مع عناصرنا حتى لا نعرض أي متطوع للخطر"، مؤكدا "أننا نؤمن لهم الحماية ولكن بعض المستلزمات بدأت بالنفاذ ومنها الثياب الواقية"، مبينا أن "الجمعيات الدولية مستعدة للمساعدة ونحن نريد من ​الدولة​ أن ترسل لدينا جزء من المخزون الموجود لديها".

وسأل: "لو لم نكن جاهزين ماذا كان سيحصل؟ لدينا 4 آلاف مسعف وعيادات نقالة ومستوصفات ونقدم حماية وتوعية للمخيمات السورية"، لافتا الى "أننا لسنا مسؤولين عن ​المخيمات​ نحن فقط آداة نقل من شبعا الى ​وادي خالد​ مرورا في ​البقاع​ وبيروت، ننسق النقل كاملا بالاضافة الى عملنا العادي ومستمرون في تلبية نداءات الجميع".

وشدد كتانة على "أننا لم ندخل الى مرحلة الإنتشار ولكن إذا لم يكن هناك إحتياط وتنبه سيكون الوضع مخيفا. ​البلديات​ يجب أن تكون واعية وتستجيب فبعض البلديات لا تساعد"، كاشفا أن "عددا كبيرا من الحالات موجودة في منازلها، و80 في المئة من الحالات ليست بحاجة الى مستشفى بل عزل في المنزل".