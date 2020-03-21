هارون: على المواطنين إلتزام منازلهم منعا للإنتشار المفاجئ للكورونا

أكد نقيب أصحاب ​المستشفيات الخاصة​ ​سليمان هارون​ أن "عددا كبيرا من المستشفيات الخاصة بدأت التحضير لإستقبال مرضى ​الكورونا​، أما المستشفيات الكبيرة فهندستها تسمح لها بتخصيص بناء أو فصل جناح مع مدخل خاص لمرضى الكورونا"، مشيرا الى أن "15 من المستشفيات الكبيرة موزعة في كل المناطق وهي إما إنتهت من التحضير أو لا تزال بحاجة الى بعض الوقت، نأمل أن نكون جاهزين على الوقت اذا حصل تفشي للوباء ولم تعد مستشفى بيروت لها قدرة على تحمل الأعداد".

ولفت هارون في حديث تلفزيوني الى أن "محاولة تخفيف عدد الإصابات اليومية مهم جدا لأننا في سباق مع الوقت"، مشددا على أنه "يجب على المواطنين إلتزام منازلهم منعا للإنتشار المفاجئ، خصوصا أنه وصل عدد الإصابات اليومية الى مئات لن يكون هناك قدرة لنا على إستقبال كل الحالات".

وأوضح أن "كل مستشفى تستوعب ما بين 15 الى 25 مصابا، إما بحاجة الى تنفس إصطناعي أو الى العزل وبين من لديهم إصابة متوسطة ويجب مراقبتهم قبل السماح لهم بالخروج"، كاشفا أن "​مستشفى الرسول الأعظم​ لديها خطة لفصل ​مستشفى السان جورج​ التابع لها في منطقة الحدث من أجل تخصيصه لإستقبال مرضى الكورونا، مما يؤمن 70 الى 80 سريرا إضافيا".

وشدد هارون على "أننا نعمل بإمكانيات محدودة جدا، والجهد الذي تبذله المستشفيات الخاصة فائق ولم نقصر أبدا بهذا الموضوع خصوصا أنه لا يوجد أي دعم من ​الدولة​ ونعمل باللحم الحي"، معتبرا أن "ما تقوم به مستشفى بيروت أعجوبة ولا أعرف من أين تأتي القوة والصلابة للقيام بهذا العمل".