الدويهي: مكافحة كورونا مسؤولية الجميع كل من خلال موقعه

أكد النائب ​اسطفان الدويهي​ أنه "أمام احتمالات المزيد من انتشار وباء فيروس الكورونا في ​لبنان​ وفي ​قضاء زغرتا​ الزاوية خصوصا، أرى أنه لزاما علينا أن نكون جميعا بمستوى المسؤولية الوطنية والانسانية وأن نحرص على إطلاق المبادرات المادية والمعنوية لنكون الى جانب أهلنا في هذه المحنة في شكل فاعل وحقيقي"، مشيرا في بيان الى أن "مكافحة هذا الوباء مسؤولية الجميع كل من خلال موقعه وإمكاناته".

واضاف: "علينا جميعا ألا نبخل بأي جهد، فالخطر داهم ويطاول الجميع، وعليه أناشد أهلنا في قضاء زغرتا الزاوية أولا الالتزام الكامل بالاجراءات المعلنة، حرصا على سلامتهم وصحتهم، وألا يكونوا سببا في تفاقم المحنة".

كما، ناشد مؤسسات ​المجتمع المدني​، الهيئات الصحية، الثقافية، الاجتماعية والاقتصادية أن "تسارع الى تجنيد كل امكاناتها ووضعها في إطار خطة الطوارىء التي يجب أن تعلن وفي أقصى سرعة ممكنة". وقال: "نحن في معركة مع الوقت ولا يجوز التأجيل أو التسويف ولا أذيع سرا أن قلت أننا بتكاتفنا ودعمنا وجهدنا ووضوح رؤيتنا وترجمة كل هذا الى برنامج عمل واقعي نستطيع معا تجاوز هذه المحنة والانتصار في مواجهة هذا الوباء القاتل".

وختم الدويهي: "أهلنا الأحباء من له خبرة في مجال ​الصحة​ فليتقدم، من له خبرة في مجال العمل الاجتماعي فليتطوع، من له امكانات مالية فليتبرع، من لديه أفكار فليقدمها، من لديه علاقات مفيدة فليفعلها. نعم نحن نحتاج لكل جهد ولكل إسهام وكل مبادرة وكل فكرة، معا نحمي أهلنا ونتجاوز هذه المحنة".