توجهت السيدة الأولى ​ناديا الشامي عون​ الى الأم اللبنانية في عيدها، قائلة: "طالما كنت الكتف الذي يسند والقلب الذي يحمي والعقل الذي يوجّه. في عيدك اليوم، ووسط كل الخطر المحدق بوطننا ومجتمعنا وعائلاتنا، دورك محوري وجوهري"، داعية الأم الى الطلب من أولادها "مهما كبروا، التزام المنزل، فبهذا يساعدون على حصر الخطر وإبعاده عن أهلهم وأبنائهم وأحبائهم"، مشددة على أنه "بتضامننا والتزامنا نحدّ من الخسائر ونساعد في التغلّب على وباء ​كورونا​".

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كانت هذه تفاصيل خبر السيدة الأولى للأم في عيدها: اطلبي من أولادك التزام المنزل لحصر الخطر وإبعاده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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