قوى الأمن بعيد الأم: سلامتك بتكفِيها خليك بالبيت

نشرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي على مواقع التواصل الاجتماعي صورة بمناسبة عيد الأم تشدد فيها على ضرورة الالتزام بالمنازل للزقاية من فيروس كورونا، قائلا: "قد ما تهدِيها ما بتوفِيها... سلامتك بتكفِيها خليك بالبيت". وأضافت "كل عيد والأمهات بألف خير".
وكانت وزارة الصحة العامة قد أعلنت في بيان أمس أنه "بدءا من 21 شباط وحتى 18 آذار 2020، بلغ مجموع الحالات المثبتة مخبريا إصابتها بفيروس كورونا هو 163 حالة بما فيها الحالات التي تم تشخيصها في مستشفى بيروت الحكومي الجامعي وتلك المبلغة من المستشفيات الجامعية الأخرى المعتمدة من قبل الوزارة، اي تم تسجيل 14 حالة جديدة عن الامس".
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