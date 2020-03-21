الأرصاد الجوية: طقس يوم غد قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في المديرية العامة للطيران المدني أن ​الطقس​ يستقر تدريجيًا على الحوض الشرقي للمتوسّط بدءًا من صباح اليوم مع بقاء ​درجات الحرارة​ دون معدلاتها الموسمية لنفس الفترة الزمنية خاصة على الساحل، متوقعة أن يكون طقس اليوم واليومين المقبلين على الشكل التالي:

السبت: غائم جزئيًا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، نحذّر من تكوّن الجليد على ​الطرقات الجبلية​ والداخلية التي تعلو عن 1200 متر خلال الليل وساعات الصباح الاولى.

الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئياً بسحب متوسطة ومرتفعة، مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل مع تكون ضباب على المرتفعات، يبقى التحذّير من تكوّن الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية التي تعلو عن 1300 متر خلال الليل وساعات الصباح الأولى.

الإثنين: قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة خاصة على الجبال و في الداخل.