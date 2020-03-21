تعقيم المتن انطلق في يومه الثامن من مرجبا

انطلق اليوم الثامن من حملة تعقيم ​المتن الشمالي​ و​الوقاية​ من ​فيروس كورونا​ التي اطلقها النائب ​ابراهيم كنعان​، من بلدية مرجبا على ان تشمل اليوم الى مرجبا، عين السنديانة وبنابيل والعطشانة ومار شعيا و​عينطورة​، و​الفنار​ و​بيت مري​ و​برمانا​ وسيطال التعقيم الكنائس وقاعاتها و​البلديات​ والمتاجر والحضانات ومراكز ​الشرطة​ و​الدفاع المدني​.

أشارة الى أنه وفي اطار هذه الحملة تم تعقيم عدة مراكز عامة وصالونات كنائس وغيرها في مختلف البلدات المتنية وآخرها يوم أمس حيث تم التعقيم في ​جل الديب​، ​سن الفيل​ و​جسر الباشا​.

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