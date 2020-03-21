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تعقيم المتن انطلق في يومه الثامن من مرجبا

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انطلق اليوم الثامن من حملة تعقيم ​المتن الشمالي​ و​الوقاية​ من ​فيروس كورونا​ التي اطلقها النائب ​ابراهيم كنعان​، من بلدية مرجبا على ان تشمل اليوم الى مرجبا، عين السنديانة وبنابيل والعطشانة ومار شعيا و​عينطورة​، و​الفنار​ و​بيت مري​ و​برمانا​ وسيطال التعقيم الكنائس وقاعاتها و​البلديات​ والمتاجر والحضانات ومراكز ​الشرطة​ و​الدفاع المدني​.

أشارة الى أنه وفي اطار هذه الحملة تم تعقيم عدة مراكز عامة وصالونات كنائس وغيرها في مختلف البلدات المتنية وآخرها يوم أمس حيث تم التعقيم في ​جل الديب​، ​سن الفيل​ و​جسر الباشا​.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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