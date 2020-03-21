تعقيم المتن انطلق في يومه الثامن من مرجبا

انطلق اليوم الثامن من حملة تعقيم المتن الشمالي والوقاية من فيروس كورونا التي اطلقها النائب ابراهيم كنعان، من بلدية مرجبا على ان تشمل اليوم الى مرجبا، عين السنديانة وبنابيل والعطشانة ومار شعيا وعينطورة، والفنار وبيت مري وبرمانا وسيطال التعقيم الكنائس وقاعاتها والبلديات والمتاجر والحضانات ومراكز الشرطة والدفاع المدني.
أشارة الى أنه وفي اطار هذه الحملة تم تعقيم عدة مراكز عامة وصالونات كنائس وغيرها في مختلف البلدات المتنية وآخرها يوم أمس حيث تم التعقيم في جل الديب، سن الفيل وجسر الباشا.
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