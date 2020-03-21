نحاس:الخطة الإنقاذية يجب أن تكون خطة شاملة وتتعامل مع كل مفاصل الإقتصاد

لفت النائب ​نقولا نحاس​، الى أن "​فيروس كورونا​ هو من أكثر الأوبئة التي تنتشر بسرعة وخطورته أنه يأخذ وقتا لتظهر عوارضه والبعض لا يعرف أنه مصاب ويحصل إختلاط مع آخرين"، مشددا على أن "العزل المنزلي أساسي لأنه ليس لدينا إمكانيات للقيام بالفحص".

وأشار نحاس في حديث تلفزيوني الى أن "الحركة ​الإقتصاد​ية جامدة والأوضاع صعبة على المواطنين، للذك دعوت الى تشكيل لجنة طوارئ خاصة تدرس إمكانية مساعدة الناس وكيفية مساعدتهم، لأن هذا الأمر سيطول ويجب أن نؤمن الأساسيات والأمور الغذائية"، مؤكدا أنه مع "منع الناس من التواصل مع بعضهم البعض، خصوصا أن الارقام التي نراها في دول أخرى مخيفة ونحن الى الان لا نعرف حقيقة الارقام، الناس الموبؤة ليست هي فقط الموجودة في ​المستشفيات​، مشكلتنا أن لا قدرة على إكتشاف الإصابات قبل الوقت، لذلك الحجر الأساسي".

وجزم ضرورة "تجهيز ​المستشفى الحكومي​ في ​طرابلس​ قبل يوم الإثنين وقبل زيادة اعداد الإصابات"، معتبرا أن "موضوع ​الدين​ واليوروبوندز حاليا ليس أولوية، الأولوية هي لبناء ​الاقتصاد​ الذي كان متعثرا قبل ​الكورونا​، فالنظام الذي بني منذ الـ1990 لا يمكن أن يستمر فما هو النظام الجديد الذي يجب أن نبنيه؟".

وأضاف: "نعيش عجز ​موازنة​ منذ التسعينات وعجز فائض وعجز مدفوعات مما يسبب خلل في العجلة الاقتصادية مما يؤدي الى زيادة الهدر و​الفساد​"، مشيرا الى "أننا يجب أن ننتبه الى أنه يجب تغيير الخيارات لأنه لا يمكن أن نستمر في المسار القديم".

وأوضح نحاس أن "الخطة الإنقاذية التي تعمل ​الحكومة​ عليها تحتاج الى 5 أسابيع قبل الإنتهاء منها لذلك فلننتظر، وهي يجب أن تكون خطة شاملة كاملة تتعامل مع كل مفاصل الإقتصاد، وليس فقط أن تكون خطة مالية، فنحن لا نعالج الدين واليوروبوند بل نحن نعالج الإقتصاد".