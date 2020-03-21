المشرفيّة للمؤسسات العامة: لتحمّل جزء من الخسارة مع المواطنين والعمّال والمستأجرين

توجه وزير الشؤون الاجتماعية رمزي المشرفيّة إلى المؤسسات العامّة ك​الضمان الاجتماعي​، وشركة ​كهرباء لبنان​، وشركة ​المياه​، و​الهاتف​، وهيئة إدارة السير، و​البلديات​، وشركات التسليف، وأرباب العمل، وأصحاب الملك، و​المصارف​ وغيرها، طالبا منها تحمّل جزء من الخسارة مع المواطنين والعمّال والمستأجرين، قائلا: "لا يسعنا إلاّ التعاون والتكافل لعبور المرحلة. وذلك لحين الإعلان عن الخطّة الشاملة التي تقوم وزارتا الشؤون الإجتماعية و​السياحة​ بإعدادها مع الوزارات ضمن ​الحكومة​ و​السلطة​ التشريعية والجهات المعنيّة محلياً ودولياً، لمساعدة المواطنين المتضرّرين إقتصادياً ومالياً من جرّاء النكبة التي حلّت بوطننا".

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