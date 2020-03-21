إجراءات صارمة لبلدية جدايل في قضاء جبيل لمواجهة الكورونا

دعت بلدية جدايل في ​قضاء جبيل​، في بيان، جميع الذين يؤجرون مساكن للعائلات و​العمال الأجانب​ في البلدة أو الذين يستخدمونهم في منازلهم أو مصالحهم، الى تطبيق تدابير ​الوقاية​ عليهم، لا سيما بعدم السماح لهم بالتجوال في البلدة، وأكدت أن أي "تهاون أو مخالفة في هذا الخصوص ترتب عليهم مسؤوليات قانونية واجتماعية".

ولفتت في بيان الى أن هذا القرار، يأتي "بناء على توصيات لجنة ​الأزمة​ الخاصة بمتابعة التدابير والإجراءات الوقائية للحد من انتشار ​فيروس كورونا​، وبناء على مقتضيات الحفاظ على الصحة و​السلامة العامة​ واتخاذ الاحتياطات اللازمة للحد من انتشار الوباء".

وشددت ​البلدية​ على "ضرورة إبلاغها فورا عن أي حالة قد يشتبه باصابتها بفيروس ​الكورونا​، وعن أي فرد كان مسافرا أو انتقل الى البلدة أخيرا، للتأكد من عدم حمله أو نقله للفيروس".

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وأعلنت أن ​الصيدليات​، محال بيع المواد الغذائية، محال بيع اللحوم والفروج ومشتقاتها، لن يشملها الاقفال، "مع ضرورة التزامها الارشادات ووضع معقم لليدين hand sanitizer على مدخل المؤسسة يستعملها جميع من يقصدها من الزبائن، وعدم السماح بدخول أكثر من شخص واحد إلى المؤسسة واذا أمكن إقامة حاجز أو وضع شباك عند المدخل يفصل بين صاحب المؤسسة والعاملين فيها من جهة والمواطنين من جهة ثانية، بحيث تتم خدمة الزبائن ضمن شروط احترام المسافة الآمنة وقاعدة التباعدالاجتماعي (نحو متر ونصف المتر)، وتأمين الحاجات التي يطلبها الزبائن وتعقيمها داخل المؤسسة قبل وضعها في الأكياس، إضافة الى تعقيم الأسطح وقبضات الأبواب في شكل دوري، وتعقيم أرضية المؤسسة من حين لآخر خلال اليوم، والحرص على عدم ترك أي بضاعة (خضار وفواكه وغيرها)، خارج المؤسسة وحفظها في داخلها".

ودعت البلدية أصحاب المؤسسات الى استخدام مواد التعقيم، طبقا للمواصفات المعتمدة من قبل ​منظمة الصحة العالمية​.

وأكدت أن مخالفة مضمون هذا القرار يعرض أصحابها لاتخاذ الاجراءات القانونية من ​محاضر ضبط​ قد يصار بعدها الى استصدار قرار بالاقفال.

