باريس: إيران أفرجت عن الباحث الفرنسي رولان مارشال

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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باريس: أعلن قصر الإليزيه الفرنسي السبت أن إيران أفرجت عن الباحث الفرنسي رولان مارشال الذي يتوقع أن يصل إلى فرنسا عند منتصف اليوم.

وقالت الرئاسة الفرنسية إن الرئيس إيمانويل ماكرون "مسرور لإعلان الإفراج عن رولان مارشال، المسجون في إيران منذ يونيو 2019"، لكنه "يحضّ السلطات الإيرانية على الإفراج فوراً عن مواطنتنا فاريبا عادلخاه"، الباحثة الفرنسية-الايرانية التي لا تزال مسجونة في إيران.

