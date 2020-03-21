شكرا لقرائتكم خبر عن إخوانى سابق: الإخوان فيروس تدمير الأوطان ...ويروجون الأكاذيب لمصالحهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال إبراهيم ربيع، القيادى الإخوانى السابق والباحث في شئون الحركات الإرهابية، إن فيروس اﻹخوان أشد خطورة وأوسع انتشار وأكثر فتكا وابرع تحورا من فيروس كورونا أو أى فيروس أخر، مؤكدا أن الإخوان هم فيروس يحتل، ويستوطن العقل الجمعى ويدمر المعتقدات والثوابت ويفكك نسيج المجتمعات من أجل مصلحة جماعته.

وأضاف الباحث فى شئون الحركات الإرهابية في تصريح لـ"الخليج 365" أن اللجان الإلكترونية التابعة للإخوان تعمل على ترويج الأكاذيب من أجل دمار الاقتصاد، لافتا إلى أن هذه الجماعة الإرهابية هى سرطان المجتمعات والشعوب ، خاصة أن الإخوان خلايا تنظيمية فوضوية خرجت عن نظام المجتمع والدولة وهى خلايا شريرة عدوانية تصر على تدمير من لم ينضم اليها.

وتابع: الإخوان دينها الانتهازية وصلاتها الاستغلال، وعدوها الأوطان ، ومنهج حياتهم الابتزاز والمتاجرة يركبون اي حدث للنيل من الوطن حتى لو كان هذا الحدث فيرس كورونا العالمي، لافتا ونحن ننادى للتعاون للخلاص من فيروس كورونا ، لابد من التخلص أيضا من فيروس الإخوان وهو الأخطر ، فإذا كان كورونا فيروس يدمر الإنسان ففيروس الإخوان يدمر الأوطان.

وفى هذا الصدد، تقدم النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق بمجلس النواب، بطلب مناقشة عامة حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن كم الصفحات الوهمية المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعى، والتى يجرى الترويج من خلالها للأكاذيب والشائعات والأخبار المفبركة، حيث تعتبر هذه الصفحات منصة صريحة ومباشرة للإعلام المزيف، قائلاً: "من يُنشى صفحة مزيفة تكون لديه النية للقيام بفعل مخالف للقانون".