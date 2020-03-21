محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد: أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، إغلاق 39 حضانة أطفال، ومصادرة 664 شيشة، ومنع إقامة الأسواق العامة، خلال حملات مكبرة شنتها الوحدات المحلية المختلفة للمراكز والمدن والأحياء الأسبوع الماضي. وأوضح "الفقي" أن تلك الحملات جرى تنفيذها بالتعاون مع مديرية أمن سوهاج، في إطار الإجراءات الاحترازية لموجهة فيروس كورونا. ولفت محافظ سوهاج، إلى أنه جرى منع إقامة سوق "صدام" بمركز البلينا، وسوق الخميس بقرية الجلاوية بمركز ساقلته، كإجراء احترازي لمنع التجمعات حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

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كانت هذه تفاصيل خبر لمواجهة "كورونا".. غلق 39 حضانة ومصادرة 664 شيشة" بسوهاج- صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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