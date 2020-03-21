[ الأردن..إطلاق صافرات الإنذار إيذاناً بدخول قرار حظر التجوال حيز التنفيذ ]

دخل القرار الأردني بـ"حظر التجوال" المفتوح، في عموم البلاد؛ لمواجهة انتشار فيروس "كورونا المستجد"، صباح السبت، حيز التطبيق.



وأطلق الأمن صافرات الإنذار، إيذاناً بدخول القرار حيز التطبيق.



ويأتي القرار في خطوة أردنية جديدة؛ لمواجهة انتشار الفيروس القاتل، بعد إعلان العمل بقانون "الدفاع" (الطوارئ)، الثلاثاء الماضي، ما يعطي رئيس الوزراء صلاحيات واسعة في التعامل مع "كورونا".



وسجلت المملكة 85 إصابة، بينها حالة شفاء واحدة.



وحتى مساء الجمعة، أصاب كورونا نحو 270 ألف شخص في 184 بلدا وإقليما، بينهم أكثر من 11 ألف وفاة، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.



وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي، دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات، بما فيها صلوات الجمعة والجماعة.





الأناضول

