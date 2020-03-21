ترامب يوجه رسالة للإيرانيين بمناسبة بداية رأس السنة في البلاد

بمناسبة احتفالات النوروز في بلادهم أي بداية رأس السنة الإيرانية، توجه الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في رسالة للإيرانيين الجمعة، قائلا: “تستحقون قيادة تستمع إليكم”.

وقال ترمب: “أوضحتم العام الماضي أنكم ترفضون هذا النظام الفاسد”.

كما أضاف: “تستحقون مستقبلاً مزدهراً والعيش بسلام في المنطقة”.

من جانب آخر، ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن الرئيس حسن روحاني حث الأميركيين الجمعة على مطالبة حكومتهم برفع العقوبات.

يذكر أنه إثر الاحتجاجات التي اندلعت في 15 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بعد إعلان حكومي مفاجئ حول رفع أسعار الوقود، تحدثت تقارير عن مقتل 1500 متظاهر، بينما تقول “منظمة العفو الدولية” إنها وثقت أسماء 304 منهم فقط.

واعتقلت السلطات الإيرانية آلاف المتظاهرين خلال التظاهرات، وتعرض هؤلاء للتعذيب لانتزاع اعترافات قسرية منهم، وقد حكم على بعضهم بالإعدام مؤخراً، وفق منظمات دولية.