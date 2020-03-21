تركيا.. ارتفاع وفيات فيروس كورونا إلى 9

أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، أن عدد المتوفين بكورونا في البلاد ارتفع إلى تسعة بعد وفاة خمسة من كبار السن إثر إصابتهم بالفيروس شديد العدوى.

وتصاعد عدد الإصابات المؤكدة بالوباء في البلاد منذ الإعلان عن أول حالة في الأسبوع الماضي وبلغ 670 حالة الجمعة. كما تضاعف عدد الحالات كل يوم منذ الأحد.

إلى ذلك قال قوجة إنه تم إجراء 3656 اختباراً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية جاءت نتائج 311 منها إيجابية.

وقالت وزارة الصحة التركية في بيان إن جميع المستشفيات، بما في ذلك المستشفيات الخاصة، ستقبل وتعالج المرضى المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

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كما أعلنت أن أي مستشفى يعمل به اثنان على الأقل من المتخصصين في الأمراض المعدية وأمراض الرئتين هو مستشفى لعلاج فيروس كورونا وذلك لتخفيف العبء عن المؤسسات الصحية والعاملين.

وأوقفت أنقرة الرحلات الجوية إلى 20 دولة وأغلقت المدارس والمقاهي وحظرت صلاة الجماعة وعلقت إلى أجل غير مسمى المباريات في مسابقاتها الرياضية الرئيسية.

إلى ذلك أرجأت الحكومة جميع الاجتماعات والأنشطة المتصلة بالعلوم والثقافة والفنون إلى نهاية أبريل/نيسان للحد من انتشار الوباء.