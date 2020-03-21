لليوم الثالث.. لا إصابات محلية بفيروس كورونا في الصين

لليوم الثالث على التوالي لم تسجل الصين، بؤرة الفيروس الذي تمدد حول العالم، أي إصابات محلية جديدة بكورونا، الذي وصفته منظمة الصحة العالمية بالوباء وبأكبر أزمة صحية تواجه العالم الحديث .

وفي التفاصيل، لم يسجل بر الصين الرئيسي لليوم الثالث على التوالي أي إصابات جديدة على المستوى المحلي، بينما ازداد عدد الإصابات المُكتشفة لدى وافدين قادمين من الخارج.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في الصين السبت: “تم تسجيل 41 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا على بر الصين الرئيسي يوم الجمعة”، مشيرة إلى أن جميع الإصابات لأشخاص أتوا من الخارج.

ويرفع ذلك عدد حالات الإصابة الواردة إلى الصين من الخارج إلى 269 حالة.

يذكر أنه كان لبكين النصيب الأكبر من الإصابات الواردة إذ شهدت 14 إصابة جديدة.

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كما سجلت شنغهاي وستة أقاليم أخرى حالات إصابة أيضاً.

إلى ذلك، أوضحت اللجنة في بيان اليوم السبت أن هذا يرفع إجمالي عدد الإصابات على البر الرئيسي حتى الآن إلى 81008 حالات.

وبلغ عدد الوفيات جراء تفشي فيروس (كوفيد-19) 3255 حالة وفاة حتى نهاية يوم الجمعة بزيادة سبع وفيات عن اليوم السابق، وجميعها في إقليم هوبي مركز تفشي الفيروس في الصين.