كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فلسطين تسجل 4 إصابات بكورونا والإجمالي يرتفع إلى 35 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، تسجيل 4 إصابات بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 35 حالة، وفقًا لقناة العربية.

Advertisements

وكانت السلطات الصحية الفلسطينية، قد سجلت يوم الخميس الماضي حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وتحول فيروس كورونا إلى وباء عالمي (جائحة)، بعدما انتشر في أكثر من 100 دولة حول العالم، وأصاب أكثر من 120 ألف شخصن، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.