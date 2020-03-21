كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تسجيل أول حالتي وفاة بفيروس كورونا في سنغافورة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت السلطات الصحية في سنغافورة، اليوم السبت، أول حالتي وفاة مرتبطتين بفيروس كورونا، لرجل وامرأة كانا يعانيان من مشاكل صحية أخرى، فيما سجلت تايلاند أكبر عدد إصابات في يوم واحد.

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وكشفت وزارة الصحة السنغافورية، أن سيدة سنغافورية عمرها 75 عاما ورجلا إندونيسيا يبلغ من العمر 64 عاما توفيا صباح اليوم السبت.

وأشارت سنغافورة، في وقت سابق، إلى أن ة 385 شخصا إصيبوا بالفيروس وتفادت، حتى الإعلان الأخير، الحديث عن وفيات منذ ظهور الفيروس بها في أواخر يناير الماضي.

