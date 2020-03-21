شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن سنغافورة تسجل أول حالتي وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 9:08 صباحًا, 21 مارس 2020 م المناطق_واس أعلنت سنغافورة اليوم تسجيل أول حالتي وفاة مؤكدتين بسبب فيروس كورونا.

وقالت وزارة الصحة إن الحالتين كانتا لامرأة سنغافورية تبلغ من العمر 75 عاما ولرجل إندونيسي يبلغ من العمر 64 عاما.

وعلى الرغم من الاستجابة السريعة والفعالة للمسؤولين السنغافوريين في المراحل الأولى من تفشي المرض، جلب الانتشار العالمي للفيروس موجة جديدة من التحديات لسنغافورة، حيث بلغ إجمالي عدد الحالات المصابة بالفيروس حتى اليوم 385 حالة.

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