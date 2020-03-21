شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن منظمة العفو الدولية تكشف عن إصابة عمال في قطر بفيروس كورونا .. والسلطات ترفض علاجهم والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 2 ساعتين - 8:28 صباحًا, 21 مارس 2020 م المناطق_وكالات قالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس، إن الصين وإيران تقودان حملات تضليل من خلال الادعاء أن الجيش الأميركي يقف وراء أزمة كورونا.

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