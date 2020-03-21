شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع عدد ضحايا كورونا في الفلبين والأرجنتين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 مارس 2020 متابعات_الخليج 365 أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، السبت، تسجيل حالة الوفاة الـ19 بفيروس كورونا المستجد، وقالت إن عدد حالات الإصابة المؤكدة ارتفع إلى 262 بزيادة 32 حالة عن الجمعة.

وفرضت الحكومة على أكثر من نصف سكان البلد حجرا صحيا مشددا في المنازل للحد من انتشار الفيروس. Advertisements وفي الأرجنتين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 30 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة إلى 158 إصابة. وذكرت الوزارة، في بيان، أنه لم يتم تسجيل أي وفيات جديدة في غضون الـ24 ساعة الماضية ليستقر عدد الوفيات عند وفيات.

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