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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعافي 5 حالات جديدة من مصابي كورونا بالكويت والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 مارس 2020
متابعات_السعودية نيوز
أعلنت الكويت، السبت، تعافي 5 حالات من مصابي فيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 27.
وكانت وزارة الصحة الكويتية ذكرت، الجمعة، أنه تم تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصبح العدد الإجمالي للمصابين في البلاد 159 حالة.
وقرر مجلس الوزراء الكويتي تمديد تعليق الدراسة في جميع المدارس والجامعات والكليات الحكومية والخاصة حتى 4 أغسطس/آب، في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
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