شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محمد بن زايد يوجه تحية إجلال إلى الأم الإماراتية وأمهات الشهداء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 مارس 2020

الخليج 365 - خاص

وجه ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ، محمد بن زايد آل نهيان، تحية إجلال ووفاء إلى الأم الإماراتية وأمهات الشهداء، وذلك بمناسبة عيد الأم العربي الذي يصادف 21 مارس من كل عام .



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وقال في تغريدة له بتويتر، نشرها باللغتين العربية والإنجليزية، "في يوم الأم، نوجه تحية إجلال ووفاء إلى الأم الإماراتية وأمهات الشهداء ..رمز الوطنية والعطاء ، ولكل الأمهات في العالم" .. مؤكداً أن الأم كانت وستظل منبع القيم الأصيلة وصانعة الرجال ومربية الأجيال .

ويحتفل العالم العربي والإسلامي في 21 مارس من كل عام بعيد الأم .