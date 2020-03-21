  نظام أردوغان يزيد معاناة الأتراك ويفرض جرعة سعرية جديدة على المشتقات النفطية 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

قال موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن اتحاد أصحاب محطات توليد الطاقة في تركيا أعلن عن زيادة جديدة في أسعار الوقود، والتي ستنعكس بدورها على أسعار البنزين التى ارتفعت بقيمة 4 قروش، بينما ارتفعت أسعار الديزل بقيمة 11 قرشًا.



وقال الاتحاد في بيان له، إنه اعتبارًا من ليلة السبت سيرتفع سعر البنزين والديزل وستكون زيادة سعر البنزين 4 قروش والديزل 11 قرشًا، وستنعكس الزيادات في أسعار المضخات، اعتبارًا من 21/03/2020.

وفى وقت سابق ذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن النائب في حزب الشعب الجمهوري المعارض عن محافظة إسطنبول التركية، توران أيدوغان، وجه نداءً لوزير العدل التركي عبد الحميد جول، بشأن الأطفال في السجون التركية ،وأشار أيدوغان إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، قائلًا: يجب إخلاء سبيل الأطفال من السجون التركية.

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وتابع موقع تركيا الآن: بينما ما زال فيروس كورونا الجديد ينتشر بسرعة في تركيا، فإن الأوضاع في السجون التركية مجهولة. وعلى الرغم من إعلان وزارة العدل التركية عن بعض التدابير الوقائية، إلا أن المتخصصين في الرعاية الصحية والمحامين يعتقدون أن هذه التدابير لن تكون كافية، فيما تريد المعارضة التركية من السلطة الحاكمة أن تتخذ إجراءات مماثلة لما فعلته إيران من إطلاق سراح آلاف المساجين، وهناك قضية أخرى حاسمة في السجون التركية وهي الأطفال في السجون.

ونقل النائب في حزب الشعب الجمهوري المعارض عن محافظة إسطنبول التركية وعضو لجنة العدالة البرلمانية، توران أيدوغان، هذا الأمر للبرلمان التركي، وناشد وزير العدل التركي عبد الحميد جول، الإفراج عن الأطفال.

وقال أيدوغان إنه تم اتخاذ العديد من الاحتياطات في تركيا بسبب فيروس كورونا الجديد، وفي هذا الإطار يجب الإفراج عن الأطفال في السجون التركية بالنظر إلى اتفاقية الأمم المتحدة حول حقوق الطفل ومبدأ مصلحة الطفل الفضلى.