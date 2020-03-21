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الإمارات تعلن عن وفاة حالتين مصابيتين بكورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 مارس 2020

الإمارات تعلن عن وفاة حالتين مصابيتين بكورونا

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، عن وفاة حالتين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" .

 

وذكرت وزارة الصحة أن احد الوفيات من الجنسية العربية قادما من أوروبا ويبلغ من العمر 78 عاما وتبين أن سبب الوفاة كانت نوبة قلبية تزامنت مع إصابته بالفيروس.. والآخر من الجنسية الآسيوية مقيم ويبلغ من العمر 58 عاما وكان يعاني عدة أمراض مزمنة مثل مرض القلب والفشل الكلوي.

 

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وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفيين وتمنياتها الشفاء لجميع المصابين.

 

كما أكدت الوزارة أن كلتا الحالتين تلقيتا الرعاية الطبية اللازمة في مستشفيات الدولة.. وقالت إن الدراسات المتوفرة عن هذا المرض توضح أن نسبة الوفيات قد تصل إلى 3.6 % وتزداد لدى كبار السن ومن يعانون أمراضا مزمنة حيث من الضروري على كبار السن التواصل مع الجهات الطبية في حال ظهور أيه أعراض لمرض "الكورونا".

 

وأهابت الوزارة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضمانا لصحة وسلامة الجميع.

 

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