تعرف حالة الطقس اليوم في مصر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

توقعت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أن يكون طقس اليوم السبت بارد نهارًا شديد البرودة ليلًا، وشبورة صباحًا، والرياح خفيفة إلى معتدلة، على القاهرة الكبري والوجه البحري، بينما تتعرض الأخيرة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة.



وقالت الهيئة، إن طقس السواحل الشمالية الغربية والشمالية الشرقية ووسط سيناء، بارد نهارًا شديد البرودة ليلاً، وشبورة صباحاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة، فيما تتساقط الأمطار الخفيفة إلى معتدلة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وأضافت الهيئة أن الطقس على جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر لطيف نهارًا شديد البرودة ليلاً والرياح نشطة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

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ومن المتوقع أن يشهد طقس جنوب الصعيد لطيف نهارًا شديد البرودة ليلًا، والرياح خفيفة إلى معتدلة، فيما يكون طقس شمال الصعيد مائلًا للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا، وشبورة صباحًا، والرياح خفيفة إلى معتدلة.

وعن حالة البحر المتوسط توقعت أن يكون معتدل وارتفاع الموج يتراوح مابين 1.5 إلي 2 متر والرياح شمالية غربية، أما حالة البحر الاحمر معتدل إلي مضطرب وارتفاع الموج يتراوح مابين 2 إلي 2.5 متر والرياح شمالية غربية.

أما درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت على القاهرة الصغرى 10 والعظمى 18، والإسكندرية الصغرى 12 والعظمي 18، أما شرم الشيخ الصغرى 14 والعظمي 21، والغردقة الصغرى 13 والعظمى 22 درجة.