كان في «حالة حرجة» .. وزيرة الصحة تعلن نجاح «بروتوكول علاج» فيروس كورونا مع شاب مصري قادم من صربيا

قالت الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة،خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج الحكاية الذي يذاع على قناة mbc مصر، إن هناك لجنة علمية بدأت في فحص بعض الأدوية لاستخدامها في العلاج، وأن مصر نجحت في علاج شاب مصري جاء مصابا بالكورونا من صربيا، مشيرة إلى أن هناك لجنة صحية قوية للغاية، تجري العديد من الأبحاث، ولا يجب الانتظار أن تُصبح الحالة حرجة للغاية ثم يتوجه مريض الكورونا للمستشفى، وإنما يتوجه بمجرد ظهور الأعراض حتى يتلقى العلاج.

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واعتبرت وزيرة الصحة أن ما حدث في إيران من إصابات كان بسبب بعض الطقوس الدينية، وإيران الآن أصيب منها الآلاف، مطالبة المواطنين باتباع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، وأن الحرم المكي والمدني تم إغلاقهما لمنع وقوع كارثة وبائية، مؤكدة أنها لا تعلم عواقب استمرار الاختلاط بين المواطنين، وتجاهل الرسائل والإجراءات التي اتخذتها الدولة.

وأضافت وزيرة الصحة، أن أول إصابات سنغافورة كانت ناتجة عن الاختلاط في طقوس دينية أيضاً، وأن اختلاط الناس ببعضها البعض، مؤكدة أن تطبيق العزل يتطلب التقصي، وهو أمر مرهق للغاية، مشيرة إلى أنه تم عمل تقصي عن أول حالة أصيب في مصر، وتم الكشف عن أكثر من 350 مخالط به، ونفس الوضع تم تطبيقه على الإصابة الثانية في مصر، وتم رصد المئات ممن خالطوه.