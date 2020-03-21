الصحة العمانية: تسجيل 4 حالات إصابة بكورونا والإجمالي يصل إلى 52

أعلنت وزارة الصحة العمانية عن تسجيل 4 حالات إصابة بفيروس كورونا والإجمالي يصل إلى 52.
وكانت الوزارة أعلنت يوم أمس أن الحالات سجلت في ست محافظات وهي مسقط، الداخلية، شمال الباطنة، جنوب الشرقية الظاهرة وظفار.
وبلغت عدد الحالات المسجلة كالتالي: محافظة مسقط 37 حالة (مسقط 17، السيب 14، بوشر 4، مطرح 2)، الداخلية 5 حالات (سمائل 3، بُهلاء 2)، شمال الباطنة 3 حالات (صحار 1، السويق 1، لوى 1)، جنوب الشرقية حالة واحدة في ولاية جعلان بني بو حسن، الظاهرة حالة واحدة في ولاية عبري، ظفار حالة واحدة في ولاية صلالة، موضحة أن الحالات التي تماثلت للشفاء جاءت كالتالي: 11 حالة من محافظة مسقط (مسقط 9، السيب 1، بوشر 1)، حالتان من محافظة الداخلية (ولاية بُهلاء).
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