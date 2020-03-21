الصحة السعودية: 70 إصابة جديدة بكورونا بعضها مرتبط بحضور مناسبات اجتماعية

سجلت ​وزارة الصحة السعودية​، 70 حالة جديدة، مصابة بفيروس "كورونا" المستجد بعضها مرتبط بحضور مناسبات اجتماعية، ليرتفع عدد المصابين في السعودية إلى 344 إصابة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن "من بين الإصابات الجديدة 11 حالة قادمة من دول ​المغرب​، و​الهند​، و​الأردن​، و​الفلبين​، و​بريطانيا​، و​الإمارات​، وسويسرا، حيث تم نقلها مباشرة من ​المطار​ إلى الضيافة في العزل الصحي، الذي أثبت فاعليته في التصدي لنقل العدوى داخليا، بينما هناك حالة إصابة واحدة لممارسة صحية ب​الرياض​"، وذلك حسب قناة "العربية".

ولفتت الى أن "بقية الحالات الـ58 هي لمخالطين لحالات سابقة، وبعضها مرتبط بحضور مناسبات اجتماعية، كحفلات ​الزواج​ ومقرات العزاء ولقاءات عائلية"، مشيرة إلى أن "الحالات الـ70 منها 49 حالة بالرياض، و11 في جدة، وحالتان اثنتان بمكة المكرمة، وحالة واحدة في كل من ​المدينة المنورة​ والدمام والظهران والقطيف والباحة وتبوك وبيشة وحفر الباطن".