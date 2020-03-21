الصحة الكويتية تعلن شفاء خمس حالات جديدة من مصابي فيروس كورونا

أعلن وزير الصحة الكويتي باسل الصباح، شفاء خمس حالات جديدة من مصابي فيروس كورونا، ليرتفع إجمالي حالات التي تماثلت للشفاء إلى 27 حالة.
وقد أعلنت منظمة الصحة العالمية، ارتفاع عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في العالم إلى 234000، ووفاة 10 آلاف شخص تقريبا.
وعلى الرغم من إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس كوفيد-19 "جائحة"، إلا أن المنظمة أكدت أنه "وباء عالمي يمكن السيطرة عليه" إذا عززت الدول إجراءات التصدي له وتسابق العديد من الدول حول العالم والمنظمات الزمن في ابتكار لقاح ضد فيروس "كورونا" المستجد حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية بدء الاختبارات الأولى للقاح ضد "كوفيد-19".
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