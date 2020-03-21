الرئاسة الفرنسية: ايران افرجت عن الباحث الفرنسي رولان مارشال

أعلن قصر الإليزيه الفرنسي أن "إيران أفرجت عن الباحث الفرنسي رولان مارشال الذي يتوقع أن يصل إلى فرنسا اليوم".
ولفتت الرئاسة الفرنسية الى إن "الرئيس إيمانويل ماكرون مسرور لإعلان الإفراج عن رولان مارشال، المسجون في إيران منذ حزيران 2019، لكنه يحضّ السلطات الإيرانية على الإفراج فوراً عن مواطنتنا فاريبا عادلخاه، الباحثة الفرنسية-الايرانية التي لا تزال مسجونة في إيران".
هذا وكانت اوقفت ايران رولان مارشال و زميلته الفرنسية الإيرانية فاريبا عاد أخاه وقد اكدت الخارجية الايرانية هذا الخبر في 16 تموز الماضي.
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