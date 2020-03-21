الرئاسة الفرنسية: ايران افرجت عن الباحث الفرنسي رولان مارشال

أعلن قصر ​الإليزيه​ الفرنسي أن "​إيران​ أفرجت عن الباحث الفرنسي رولان مارشال الذي يتوقع أن يصل إلى ​فرنسا​ اليوم".

ولفتت ​الرئاسة الفرنسية​ الى إن "الرئيس ​إيمانويل ماكرون​ مسرور لإعلان الإفراج عن رولان مارشال، المسجون في إيران منذ حزيران 2019، لكنه يحضّ ​السلطات الإيرانية​ على الإفراج فوراً عن مواطنتنا فاريبا عادلخاه، الباحثة الفرنسية-الايرانية التي لا تزال مسجونة في إيران".

هذا وكانت اوقفت ايران رولان مارشال و زميلته الفرنسية الإيرانية فاريبا عاد أخاه وقد اكدت الخارجية الايرانية هذا الخبر في 16 تموز الماضي.