أفاد مراسل "الخليج 365" في حاصبيا أنه بعد الشائعات التي تحدثت عن نزوح سوريين من الشمال باتجاه الجنوب أصدرت بلدية شبعا بيانا حذرت فيه أبناء البلدة عدم السماح لهم باستئجار اي منزل في البلدة لأي سبب كان تحت طائلة المسؤولية.
كما طالب البيان النازحين السوريين المقيمين في البلدة تحمل المسؤولية في حال استقبال اي شخص من التابعية السورية سواء كان من عائلته أو أحد اقاربه يريددخول البلدة من اي جهة كان وعليه فإن كل من يخالف هذه التعليمات يعرض نفسه الملاحقة القانونية من قبل البلدية والجهات المعنية المختصة.
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: بلدية شبعا تمنع أبناء البلدة من تأجير المنازل للنازين السوريين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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