جوان حبيش: يجب عزل المناطق بعضها عن بعض

رأى رئيس اتحاد بلديات كسروان الفتوح رئيس بلدية جونية جوان حبيش انّ "من مسؤولية السلطات إجبار المواطنين على البقاء في منازلهم لمدة 15 يوماً وعدم الخروج إلّا في حالات الضرورة، خصوصاً أنّ المرض بدأ يتفشّى. ففي جونية، نرصد يومياً بين 4 او 5 حالات، مصدرها من أوروبا. واليوم هناك نحو 12 شخصاً في المستشفى، وهناك نحو 12 آخرين في الحجر المنزلي، وهناك 200 مُحتملين".
وشدّد حبيش على أنّ "منطق إقفال المناطق مهم، لذا يجب عزل المناطق بعضها عن بعض، وعدم انتقال الأشخاص من منطقة إلى أخرى إلّا بإذن مُسبق، وهذه مسؤولية السلطة المركزية، وأن لا يُسمح إلا بمرور العناصر العسكرية، القطاع الطبي، المواد الغذائية والمواد الاستشفائية". وتمنّى "حصر التعاميم والتوصيات بجهة واحدة، هي خلية الأزمة، لتفادي الفلتان والاستنسابية والذهاب نحو العمل الجدي".
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