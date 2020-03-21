عبدالله: كلنا دون استثناء في الحجر الصحي الطوعي ومعا ننجو

دعا عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أن "نضع جانبا كل الحسابات السياسية، ولنترفع فوق كل التناقصات والخلافات والصراعات..... كلنا جبهة واحدة، موحدة، في مواجهة الوباء القاتل. وليكن موقفنا حاسما ضد كل استهتار اواستخفاف اوإهمال، يعرض أهلنا ومجتمعنا ووطننا للخطر. كلنا دون استثناء في الحجر الصحي الطوعي. معا ننجو".

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