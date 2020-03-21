الصحة العالمية: كورونا يصيب أصحاب هذه الأعمار أكثر من غيرهم

قالت منظمة الصحة العالمية، إن المعطيات في العديد من الدول تشير إلى أن من هم دون سنّ الـ50 يشكلون الشريحة الأكبر من المصابين بفايروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ويتطلبون علاجا في المستشفيات.
وأضاف تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، مدير عام المنظمة، في بيان، "اليوم لديّ رسالة للشباب مفادها بأنكم لستم محصنين، فقد يطرحكم فايروس كورونا في فراش المستشفيات لأسابيع وقد يقتلكم، حتى إذا لم تمرضوا فإن الخيارات التي تتخذونها بشأن الأماكن التي تتوجهون إليها قد تكون الفرق بين الحياة والموت بالنسبة لأشخاص آخرين."
وشدد أدهانوم على "أهمية إجراء الاختبارات للحالات التي يُشبته بإصابتها بالفيروس"، متابعا أننا "نعمل جاهدين على زيادة كمية الاختبارات التشخيصية ورغم وجود العديد من الشركات المنتجة للاختبارات إلا أن المنظمة تشتري (وتوصي باستخدام) المستلزمات التي يتم تقييمها بشكل مستقل لضمان جودتها."
وشدد أدهانوم على "أهمية إجراء الاختبارات للحالات التي يُشبته بإصابتها بالفيروس"، متابعا أننا "نعمل جاهدين على زيادة كمية الاختبارات التشخيصية ورغم وجود العديد من الشركات المنتجة للاختبارات إلا أن المنظمة تشتري (وتوصي باستخدام) المستلزمات التي يتم تقييمها بشكل مستقل لضمان جودتها."
وأشار المدير العام إلى أن "المنظمة تتعاون مع شركات أخرى لإنتاج المعدات اللازمة للاختبار مثل القطع المستخدمة في إجراء الاختبار المسحي لأخذ العيّنات المطلوبة"، وفقاً لـ"الأناضول".
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