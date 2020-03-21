بالصور.. وزير الداخلية في الكاظمية ويوجه بشأن حظر التجوال

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اعلنت وزارة الداخلية، ان وزيرها ياسين الياسري زار مدينة الكاظمية، فيما وجه بشأن حظر التجوال التام.
وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "الياسري تفقد القطعات الأمنية المنتشرة في مداخل وارجاء الكاظمية واطلع على الإجراءات الأمنية المتبعة في تنفيذ قرارات خلية الأزمة بشأن منع انتشار فيروس كورونا ومنها قرار حظر التجوال".
واكد بحسب البيان على "أهمية تنفيذ التدابير الوقائية اللازمة للحفاظ على السلامة العامة والابتعاد عن كل ما من شأنه ان يتسبب بانتشار العدوى بين صفوف المواطنين".
ووجه "مفارز السيطرات ومنتسبي وزارة الداخلية بالتقيد التام بفرض حظر التجوال ومنع حركة المركبات باستثناء الحالات الطارئة وتسهيل عمل الجهات المستثناة بالتنسيق مع قيادة عمليات بغداد".
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