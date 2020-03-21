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الأردن يطلق صفارات الإنذار لبدء حظر تجول على مستوى البلاد

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أطلق الأردن اليوم السبت، صفارات الإنذار لبدء حظر تجول على مستوى البلاد في إجراء إحترازي يقيد حركة 10 ملايين نسمة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت الحكومة الأردنية أمس الجمعة، إصدار قرار الدفاع رقم 2 لسنة 2020.

 

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ويقضي القرار بحظر التجول في كل أنحاء البلاد ابتداء من اليوم السبت وحتى إشعار آخر، وإغلاق جميع المحلات التجارية بمختلف أشكالها على أن يعلن الثلاثاء أوقات محددة للأردنيين لقضاء حوائجهم الضرورية وفقا لآلية محددة.

 

يذكر أن وزارة الصحة الأردنية أعلنت يوم الخميس، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع إلى 69.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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