الأردن يطلق صفارات الإنذار لبدء حظر تجول على مستوى البلاد

أطلق الأردن اليوم السبت، صفارات الإنذار لبدء حظر تجول على مستوى البلاد في إجراء إحترازي يقيد حركة 10 ملايين نسمة لمنع انتشار فيروس كورونا.
وأعلنت الحكومة الأردنية أمس الجمعة، إصدار قرار الدفاع رقم 2 لسنة 2020.
ويقضي القرار بحظر التجول في كل أنحاء البلاد ابتداء من اليوم السبت وحتى إشعار آخر، وإغلاق جميع المحلات التجارية بمختلف أشكالها على أن يعلن الثلاثاء أوقات محددة للأردنيين لقضاء حوائجهم الضرورية وفقا لآلية محددة.
يذكر أن وزارة الصحة الأردنية أعلنت يوم الخميس، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع إلى 69.
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